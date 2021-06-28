Тело пропавшего Николая Никольского нашли в реке

Его искали почти неделю, волонтеры звали на помощь людей с квадрокоптерами и дайверов. Фото: паблик ДТП ЧП Мурманск

26 июня волонтеры, которые вели поиски пропавшего под Териберкой 45-летнего Николая Никольского, сообщили, что найдено его тело. Напомним: мужчина в ночь с 13 на 14 июня ушел помогать незнакомому рыбаку, сообщившему, что его лодка сломалась на порогах.

С тех пор Николая никто не видел. Его искали почти неделю, волонтеры звали на помощь людей с квадрокоптерами и дайверов. И, увы, история имела печальный конец.

- Тело мужчины нашли в реке. Проводится процессуальная проверка, говорить о наличии следов, указывающих на насильственный характер смерти, сложно, так как тело долго пробыло в воде, - рассказала "КП-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

У Николая остались двое детей и жена. Помочь семье можно материально, связавшись с Романом Рыбаковым или сестрой погибшего Светланой Никольской.

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