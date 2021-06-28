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Здоровье28 июня 2021 16:26

В Мурманске записаться через "Госуслуги" на прививку стало сложнее

Сайт усложняет задачу записи уже с прошлой пятницы
Вера СЛОНСКАЯ
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Выбрать вид вакцины при осуществлении записи невозможно, это можно сделать только на месте

Выбрать вид вакцины при осуществлении записи невозможно, это можно сделать только на месте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Записаться на прививку от ковида в Мурманске стало сложнее Почему-то сайт "Госуслуги" выдает регулярные ошибки. Технические трудности сохранялись все выходные и дожили до начала трудовой недели.

- Записаться на вакцинацию можно через региональный портал записи в медучреждения региона по ссылке: reg.polarmed.ru , - сообщает региональный оперативный штаб.

Так же штаб напоминает, что выбрать вид вакцины при осуществлении записи невозможно. Этот выбор можно сделать только в самом медицинском учреждении, если там есть в наличии несколько видов вакцин. По техническим причинам хранения в труднодоступные места доставляется только "ЭпикВакКорона".

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