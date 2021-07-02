В Териберке появился новый вид спорта - катание по воде за машиной

К лодке зацепился мужчина на водных лыжах, и его с ветерком катают вдоль береговой линии. Фото: vk.com/my_teriberka

Почему-то считается, что самый крутой отдых - это когда ты на машине пробираешься в самые недоступные места. Вопреки здравому смыслу и банальной логике. Вот и в этот раз любители погонять на четырех колесах спустились к берегу Баренцева моря и решили покататься по песчаным пляжам.

Лодку арендовать дорого, а про природу и других отдыхающих думать вредно. На фотографии в паблике "Моя Териберка" видно, что к лодке зацепился мужчина на водных лыжах, и его с ветерком катают вдоль береговой линии. Пост так и озаглавили "Не надо так".

- Ну, почему же не надо? Пусть веселятся, а потом вы уже веселитесь и наблюдаете, как идиоты носятся по берегу в поисках внедорожника, чтоб их вытянули.. Ну, а если кто-то хочет помочь таким, то помогайте, но за тысяч так 50, - пишет в комментариях Елена Никитина.

Это и есть обратная стороны туризма - приезжающие люди мало думают о месте, в которое они приехали отдыхать, важнее то, как они могут себя проявить здесь и что отсюда взять. А потом появляются шлагбаумы, запреты и ограничения. И уже местное население страдает от невозможности наслаждаться привычным образом красотой.

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