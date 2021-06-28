Жительница Оленегорска погасила долг в 128 тысяч рублей за коммуналку ради отпуска за границей

Ограничение на выезд за пределы страны сняли после оплаты долга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительнице Оленегорска пришлось спешно оплачивать долги за "коммуналку", дабы не упустить заграничный отпуск. Всего северянка задолжала 128 тысяч рублей по квитанциям за газ, тепло и электроэнергию, из-за чего ей запретили выезд в другие страны.

- Женщина сказала судебным приставам, что она обязательно заплатит по долгам, но только после запланированного отпуска в жаркие страны. Судебный пристав разъяснил, что сначала необходимо полностью оплатить долг и уже после этого она сможет выехать за пределы России, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Осознав, что отпуск может накрыться медным тазом, женщина поспешила погасить задолженность. Ограничение на выезд за пределы страны сняли, исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

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