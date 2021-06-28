С Кольского моста в Мурманске упал молодой человек

18-летнего парня вытащили из воды. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Днем 28 июня в Мурманске случилось ЧП. Как сообщили "КП-Мурманск" в полиции, с Кольского моста упал молодой человек. К счастью, ему повезло остаться живым. На место происшествия съехались экстренные службы.
- 18-летнего парня вытащили из залива и передали в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Северянина доставили в больницу. Фото: ГУ МЧС России по МО
Как уточнили в региональном следственном комитете, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним: в Кировске во время строительных работ погиб водитель экскаватора. Его зажало в кабине стоявшим рядом самосвалом.
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