С Кольского моста в Мурманске упал молодой человек

18-летнего парня вытащили из воды. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 28 июня в Мурманске случилось ЧП. Как сообщили "КП-Мурманск" в полиции, с Кольского моста упал молодой человек. К счастью, ему повезло остаться живым. На место происшествия съехались экстренные службы.

- 18-летнего парня вытащили из залива и передали в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северянина доставили в больницу. Фото: ГУ МЧС России по МО

Как уточнили в региональном следственном комитете, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним: в Кировске во время строительных работ погиб водитель экскаватора. Его зажало в кабине стоявшим рядом самосвалом.

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