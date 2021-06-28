В Мурманске установили необычный арт-объект

Северянам новое творение не очень пришлось по душе. Фото: Елена Ястребова

В центре Мурманска на площади Пять Углов появился необычный арт-объект, который представляет собой велосипед, кусочек ограждения и кашпо. Все изваяние покрасили в красный цвет. А вот что оно олицетворяет - остается только догадываться...

Судя по реакции в соцсетях, северянам новое творение не очень пришлось по душе. Краской заляпали асфальт, да и вообще нет фантазии у создателей и не надо было деньги тратить.

- У скамейки-ледокола появился конкурент, - иронично заметил мурманчанин Григорий Егоров.

Что ж, как говорится, на вкус и цвет...

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