Мурманская область вошла в топ-5 регионов по доступности покупки жилья

В прошлом году на покупку недвижимости необходимо было чуть меньше времени - 3,2 года. Фото: Иван Макеев

Эксперты "РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по доступности приобретения жилья и выяснили, где проще всего купить квартиру.

Так, Мурманская область оказался на вершинах этого хит-парада, заняв пятое место. Согласно исследованию, семье с одним ребенком потребуется как минимум 3,4 года, чтобы накопить на квартиру, площадью 60 квадратных метров и стоимость 3 миллиона без заема в банке. В прошлом году на покупку недвижимости необходимо было чуть меньше времени - 3,2 года.

- Семья должна откладывать для этой цели максимально возможный свободный остаток денег после совершения всех необходимых трат (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2020 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2021 года, - говорится в исследовании.

Первое место в топе занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь жители могут накопить на жилье за один год. Последнюю строчку занял Севастополь, где потребуется как минимум 16 лет, чтобы купить квартиру.

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