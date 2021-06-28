В Мурманской области ожидается потепление до +23 градусов

Погода обещает сохранить тепло. Фото: Олег ФИЛОНОК

Лето в нынешнем году выдалось на удачу теплым. Мурманская область по жаркому июню даже вполне могла соревноваться с южными регионами.

Под конец первого летнего месяца погода решила нас не разочаровывать. В ближайшие дни солнышко согреет своими лучами Заполярье. Но и без дождей не обойдется, так что есть возможность увидеть радугу.

- 29 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдет дождь, днем воздух прогреется до +16+21 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

30 июня в регионе будет чуть холоднее, но ненадолго. Ветер повернется к северному направлению и днем температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Ночью 1 июля существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь и воздух прогреется до +18+23.

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