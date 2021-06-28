Норвежский журналист посетил Мурманск и расхвалил местные деликатесы

По словам норвежца, ситуация с едой изменилась в лучшую сторону. Фото: vk.com/murman.tourism51

Журналист из Норвегии Ян Эспен Крусе побывал в Мурманске и отведал наши местные деликатесы. Своими впечатлениями он поделился в статье на сайте телерадиокомпании NRK.

- Самый большой город в Арктике сам по себе захватывающий, но он также стал местом для тех, кто хочет поиграть со своими вкусовыми рецепторами. В последние годы я довольно много раз бывал там, и особенно когда дело доходит до еды и питья, я был очень удивлен. И ингредиенты, и подготовка были на высоком уровне. Каре из оленя было для меня чем-то новым и волнующим. Почти как отбивная. Нежное и сочное мясо на косточке. К оленине подавали грибы, соус на основе клюквы и жареный картофель с сыром пармезан и трюфельным маслом, - отметил иностранец.

Гость из Скандинавии начал ездить в Мурманск в 80-х годах, когда работал в NRK-Finnmark. По словам журналиста, мясо тогда было слишком прожаренным, а рыба не свежая. А сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, так как гастрономический туризм в России развивается.

Норвежец также советует путешественникам попробовать в столице Заполярья камчатского краба, гребешки или маринованного лосося. А вот над десертами нужно еще немного поработать.

- В местном ресторане самым популярным завершением трапезы рекомендовали густую сгущенку в пироге. Но для норвежских гурманов, я думаю, лучше подойдут традиционные имбирные пряники. Или десерты с использованием местных ингредиентов, таких как клюква, или патока, - поделился журналист.

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