В Мурманской области развернули 642 дополнительные ковидные койки

В Мурманской области увеличивают число ковидных коек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области на фоне растущего числа заболевших коронавирусом разворачивают дополнительные ковидные койки. Как сообщили в минздраве региона, на прошлой неделе их добавилось 240, за последнее время - 642. Всего в медучреждениях Заполярья созданы 1023 койки для больных с COVID-19, в их числе 804 с кислородом, а еще 72 - с ИВЛ.

- В регионе проведено более 1 миллиона ПЦР-тестов, 236 тысяч результатов пришли по СМС. В 20 муниципалитетах работают 28 прививочных бригад. В выходные в трех мобильных пунктах, которые работали в трех торгово-развлекательных центрах Мурманска, прививки сделали 1002 человека. Всего привитых от коронавируса в области 124 тысячи, что составляет 33% от плана, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Также в Заполярье на 9 стало больше бригад скорой помощи, которые работают с потенциально больными COVID-19 северянами, и на 8 амбулаторных патронажных бригад.

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