Для программы "Арктический гектар" в Мурманской области сделают интерактивную карту

В Мурманской области уже определены участки под "Арктический гектар". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На федеральном уровне одобрено арктическое направление программы "Дальневосточный гектар". С 1 августа жители Мурманской области могут подать заявку на нее в приоритетном режиме - для россиян из других регионов программа будет действовать с 2022 года.

Земли Кольского полуострова, которые можно будет взять в аренду, уже определены, это свыше 740 тысяч гектаров. 112 тысяч га выделили под жилищное строительство.

Больше всего - в Кольском районе (более 120 тысяч га лесного фонда и 93 тысячи га - иные). В Кандалакшском районе - 191 и 2 тысячи га соответственно, в Печенгском районе - 37 тысяч и 1 тысяча га, в Полярных Зорях - 27 и 12 тысяч, в Ловозерском районе - 16 тысяч га и 250 га, в Апатитах - 8 тысяч и тысяча га, в Ковдорском районе - 156 тысяч га земель лесного фонда, в Терском районе - 56 тысяч га,

- Сейчас законопроект о программе внесен на рассмотрение в Мурманской областной Думе, он уже прорабатывается. На федеральном уровне отмечают, что заинтересованность жителей Мурманской области бьет все рекорды. Будет составлена карта участков с подробным описанием, она появится на портале "Наш Север", - уточнила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под «Арктический гектар» в Мурманской области нашли 740 тысяч гектаров земли. Северянам рассказали подробности федеральной программы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru