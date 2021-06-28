Поисковикам в Мурманской области будут давать гранты

Поисковики в Мурманской области будут получать гранты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области расширяется грантовая мера поддержки. Напомним, что в этом году ее направили на приюты для бездомных животных.

- Также необходимо проработать гранты для поисковиков. Важно поддержать тех, кто занимается патриотическим воспитанием, - отметил на оперативном совещании 28 июня губернатор Андрей Чибис.

Сезон поисковых работ начинается весной, а осенью останки найденных бойцов хоронят в Долине Славы.

Напомним: из озера Среднее Ваенгское поисковики достали останки летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Не первый год продолжает операцию по подъему разбившегося самолета Пе-2.

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