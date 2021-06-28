Сгоревший из-за сигареты дом в Кандалакше расселят

В Кандалакше сгорел двухэтажный жилой дом. Фото: МЧС России по Мурманской области

В феврале этого года в Кандалакше сгорел дом №11 на улице Спекова. По предварительной версии, один из жильцов уснул с сигаретой, сам мужчина стал единственной жертвой пожара. Но без крова остались 22 человека.

Дом №11 в свое время построили для расселения кандалакшан из ветхого и аварийного жилья. Но теперь им снова надо искать крышу над головой. При этом в непострадавшей половине дома остались жить люди.

- Надо найти средства, чтобы расселить этот дом. Многие жильцы в нем уже не живут, но нельзя оставлять здания в таком виде, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Сразу после случившегося погорельцам направили 3,5 миллиона рублей из резервного фонда.

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