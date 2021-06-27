Оперативный штаб по коронавирусу в Мурманской области прокомментировал информацию о запрете въезда в регион мигрантов

В соцсетях появилась информация, что рабочие из других регионов не смогут въезжать в Мурманскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочим из Белокаменки запретили выезжать в Мурманск на выходные. Такое решение было принято в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом и ростом числа зараженных в сутки.

Также в соцсетях появилась информация, что мигрантам запрещают въезд в Мурманскую область, в том числе и тем, кто работает в Белокаменке. Ее прокомментировали в региональном оперштабе по коронавирусу.

- Информация о запрете на въезд в Мурманскую область для лиц, которые прибывают с целью трудоустройства или работы вахтовым методом, является недостоверной. Таких решений региональным правительством не принималось, - уточнили в оперштабе.

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