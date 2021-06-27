За последние сутки от коронавируса умерли еще шесть северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 июня 2021 года - 1297 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 6 человек. Это максимальный показатель с начала месяца. Такое количество умерших держится уже третий день

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 53 515 человек, 166 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+77, всего 26 774), следом идет Североморск (+26, всего 4862). Тройку замыкает Кандалакшский район (+8, всего 3603).

Выздоровели 49 101 пациент, а на лечении с COVID-19 остаются 3117 северянин.

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