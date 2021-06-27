Родные погибших моряков с "Онеги" вышли в море на акцию памяти

Родственники экипажа "Онега" смогли выйти в море, чтобы почтить память тех, кого забрало Баренцево море. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

26 июня родные погибшего 28 декабря 2021 года в Баренцевом море экипажа "Онеги" вышли в море, чтобы почтить память своих родных. Напомним: из 19 моряков выжили только двое, тела еще 17 человек не нашли.

У семей, которые потеряли мужей, отцов, сыновей, братьев, нет могил, куда бы они смогли принести цветы. Поэтому накануне даты, когда исполнится полгода с момента трагедии, они смогли кинуть их хотя бы на волны, которые когда-то забрали их мужчин.

- Нам важно, чтобы уголовное дело по трагедии "Онега" расследовалось. Надо обязательно поднять судно, чтобы узнать все подробности. Это очень дорого, только обследование стоит 25 миллионов рублей, судно лежит на глубине 130 метров. Но нельзя замалчивать, - рассказывает Елена Шевцова, которая потеряла 26-летнего сына - матроса Юрия Шевцова, самого молодого члена экипажа.

Также родные надеются, что больше им не придется выходить в море, чтобы почтить память своих близких - в городе появится мемориал. Если удастся найти общий язык с властями.

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