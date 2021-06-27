Мода из Tik-Tok воровать колпачки с машин докатилась до Мурманска

Подростки в Мурманск воруют колпачки с ниппелей машин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Tik-Tok пользователи завязаны на трендах: снимают видео, исходя из того, что популярно. Новый опасный тренд - снять колпачки с ниппелей на колесах машин и похвастаться в сети "урожаем".

Докатился он и до Мурманской области. Житель Первомайского округа Мурманска снял на видео, как школьники гуляют во дворе и заодно присваивают чужое.

- Родители, узнаете своих чад на Баумана-Фадеев Ручей? Скрутили все колпачки, - пишет анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Вроде бы, колпачок с ниппеля - не самый дорогой элемент машины. Но если его не будет, то ниппель может засориться, что приведет к проблемам во время подкачки колеса. Так что родителям стоит провести с детьми серьезный разговор и пояснить, что воровать - плохо.

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