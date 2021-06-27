Ушел из жизни почетный житель Кандалакши Виталий Бианки

Виталий Витальевич ушел из жизни в 95 лет.

Печальную новость сообщил Кандалакшский заповедник - на 96-м году остановилось сердце Виталия Бианки.

- 26 июня 2021 года ушел из жизни Виталий Витальевич Бианки - наш ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, Заслуженный эколог Российской Федерации, Почетный гражданин Кандалакши. Коллектив Кандалакшского заповедника выражает глубокие соболезнования родным Виталия Витальевича. Скорбим вместе с вами, - рассказали в заповеднике.

Виталий Валентинович - сын известного писателя Виталия Бианки и внук известного зоолога Валентина Бианки. Он - автор более сотни научных трудов о природе и птицах Русского Севера.

- Те, кто приезжал и приезжает в Кандалакшский заповедник, частенько называли Бианки просто Витальичем. Витальич, в его неизменной беретке, на моторной лодке, с биноклем, со своей светлой улыбкой и седой бородой — это такая же неотъемлемая часть заповедника, как камни Лодейного, домики Ряжкова, лесные чащи Великого, как приливы и отливы Белого моря, - сообщили в Русском географическом обществе.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает соболезнование близким и родным Виталия Витальевича.

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