Мурманскую область ждет потепление до +20 градусов

В регионе будет тепло. Фото: Олег ФИЛОНОК

В День молодежи, 27 июня, в Мурманской области будет тепло. Жаль только, что из-за коронавируса все мероприятия в этот праздник пришлось отменить.

- В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +15+20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", концовка этого месяца вряд ли нам позволит побороться за звание самого жаркого июня в истории, побив рекорд 2013 года. Однако и в нынешнем году лето не разочаровывает.

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