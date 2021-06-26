От коронавируса умерли еще шесть человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 июня 2021 года - 1291 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 6 человек. Это максимальный показатель с начала месяца.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 53 349 человек, 152 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+75, всего 26 700), следом идет Североморск (+11, всего 4836). Тройку замыкает Кандалакшский район (+14, всего 3595).

Выздоровели 49 066 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 2992 северянина.

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