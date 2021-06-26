27 июня в магазинах Мурманской области запретят продажу алкоголя

Алкоголь будет доступен лишь в барах и кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как известно, все массовые мероприятия, в том числе концерт Niletto, которые должны были пройти в День молодежи в Мурманской области, отменили из-за коронавируса.

А также в воскресенье, 27 июня, будет запрещена продажа алкоголя в магазинах. Об этом сообщили в региональном управлении по лицензированию министерства развития Арктики и экономики.

- Законом Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» установлен запрет на продажу в магазинах алкогольных напитков в День молодежи, - отметили в ведомстве.

К слову, "сухой закон" не распространяется на продажу алкоголя в ресторанах и кафе.

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