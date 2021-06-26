В центре Мурманска Volkswagen разбил остановку и врезался в дом

ДТП случилось на проспекте Ленина. Фото: "Арктический обозреватель"

26 июня в центре Мурманска произошло серьезное ДТП: столкнулись два Volkswagen, один из которых вылетел с проезжей части и разбил автобусную остановку.

- В 12.05 водитель Volkswagen Polo проезжал перекресток проспекта Ленина и улицы Егорова на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по улице Егорова в сторону проспекта Ленина двигался другой автомобиль Volkswagen, из-за чего произошло столкновение машин, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Volkswagen Polo от удара влетел в остановочный комплекс и врезался в дом. В ДТП водители не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась. На месте работает экипаж ДПС.

Напомним: нетрезвая жительница Мурманска попала в ДТП с троллейбусом и повздорила с водителем и кондуктором. Молодую женщину пришлось задержать наряду вневедомственной охраны.

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