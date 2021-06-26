В Мурманске три недели будут снимать военный сериал «Баренцево море»

Выход сериала в эфир запланирован на весну 2022 года. Фото: vk.com/public196337736

В Мурманскую области продолжают съезжаться кинодеятели. Так, на днях в регионе снимали фильм «Шинед О Коннор», а 22 июля к нам приедет съемочная группа сериала «Баренцево море», которая проведет в Мурманске целых три недели. Лента снимается по заказу телеканала «Россия 1» и расскажет о событиях 1944 года.

- Съемки в Мурманске и окрестностях города по плану должны будут завершиться к 15 августа. Уже сейчас кастинг-директор картины приступил к отбору актеров мурманских театров на роли второго плана, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Новый многосерийный фильм является продолжением сериала «Черное море», премьера которого состоялась в 2020 году. Творческая команда уже приступила к съемкам в Москве. По предварительной информации, выход сериала в эфир запланирован на весну 2022 года.

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