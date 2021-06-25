Нетрезвая жительница Мурманска попала в ДТП с троллейбусом и повздорила с водителем и кондуктором

Рогвардейцы задержали пьяную мурманчанку. Фото: Росгвардия Мурманской области

В Мурманске нетрезвая женщина попала в ДТП с троллейбусом, а после повздорила с водителем и кондуктором.

В двенадцатом часу ночи на пульт дежурного Росгвардии поступило сообщение о инциденте с троллейбусом. За помощью обратился водитель общественного транспорта, который совершил остановку у Долина Уюта.

Выяснилось, что троллейбус столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, которым управляла мурманчанка 1991 года рождения.

– Молодая женщина повела себя агрессивно по отношению к водителю троллейбуса и кондуктору, а также пыталась покинуть место аварии, однако сотрудники вневедомственной охраны ее задержали. Как оказалось, правонарушительница не имела при себе документов на право управления автомобилем, – сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Мурманчанку с признаками алкогольного опьянения и пытавшуюся оказать сопротивление правоохранителям задержали и передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

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