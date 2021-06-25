Погода в Мурманской области на 26 и 27 июня 2021 года: тепло, но дождливо

Выходные в Мурманской области будут теплые, но с дождями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Перед выходными небесная канцелярия в Мурманской области показала свои капризы: пятница, 25 июня началась с жаркой погоды, а потом небо стало хмурится и грозить дождем. И северян интересует, какая погода будет на выходных, 26 и 27 июня 2021 года?

- 26 июня будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +12+17°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Синоптики уточняют, что 26-28 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днем 26 июня +12+17°, 27-28 июня +16+22°.

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