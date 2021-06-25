Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Мурманской области

Желание купить фальшивый сертификат о вакцинации от ковида преследуется по закону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области пока не введена обязательная вакцинация от коронавируса, но без сертификата о вакцинации нельзя полететь на отдых в определенные города и регионы, сложно заселиться в гостиницы региона. В других субъектах уже появляются те, кто хочет узнать, где купить фальшивый сертификат о вакцинации от ковида с занесением в реестр и какова его цена. Рассказываем, что грозит таким интересующимся.

Наказание за фальшивые документы прописано в статье 327 Уголовного кодекса РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Те, кто делает липовые сертификаты о вакцинации, рискуют на срок до двух лет лишиться свободы или получить ее ограничение, получить принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до полугода.

Наказание ждет и тех, кто купит поддельный документ. Это лишение свободы, ее ограничение или принудительные работы до одного года. наказываются ограничением свободы на срок до одного года.

Как сообщил источник "КП"-Мурманск" в правоохранительных органах, пока что попыток продать или приобрети незаконный ковидный сертификат в Мурманской области не было. И хочется думать, что не будет.

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