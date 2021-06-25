Житель Мурманска за удар ножом собутыльника отправился в колонию на 4,6 года

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «3» части 2 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2020 года компания мурманчан гуляла на квартире друга. Всего их было пять человек, включая хозяина квартиры и его супругу. Поздно ночью хозяин пошел искать свою жену и нашел ее крепко спящую на кровати в компании с одним из друзей. Попытался их разбудить, но ничего не вышло. Ушел на кухню и вернулся уже с ножом. Под воздействием ревности ударил им друга с левого боку в районе грудины. К счастью, тот не умер, а всего лишь проснулся, после чего негостеприимный хозяин отправил его домой. Дома мужчине поплохело, и он вызвал скорую. В отношении хозяина возбудили уголовное де

Объединенная пресс-служба судов сообщила, что Ленинским районным судом города Мурманска постановлен приговор по этому делу. Мужчину признали виновным в совершении преступления по пункту «3» части 2 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный 38 лет был ранее судим, просил учесть его состояние здоровья, а также тот факт, что он принес извинения потерпевшему и тот их принял

- Назначая наказание, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, отягчающее и смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

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