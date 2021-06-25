В Оленегорской колонии заключенный обморозил зимой руки из-за отсутствия рукавиц

Прокуратура потребовала сформировать переходящий 30% запас годового расхода вещевого имущества для осужденных мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оленегорской колонии-поселении №24 не закупали заключенным зимнюю одежду. Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку и пришла к выводу, что бездействие администрации колонии незаконно. Она обратилась в суд с требованием обязать исправительное учреждение в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда обеспечить заключенных необходимыми комплектами зимней одежды.

28 человек не были экипированы полностью. Для них прокуратура просила закупить зимние и летние головные уборы, куртки утепленные, костюмы, сорочки, трикотажные свитера, нательное белье летнее и утепленное, носки легкие и теплые, брюки утепленные, рукавицы, ботинки, сапоги, тапочки и даже пантолеты литьевые. У остальных 48 не хватало чего-то конкретного. Так же наздорный орган потребовал сформировать переходящий 30% запас вещей.

Как пояснил представитель колонии в суде, сами заключенные отказывались от получения специальной одежды и просили разрешения носить гражданскую одежду по сезону. Несмотря на этот довод, судом установлено, что при производстве работ, один из заключенных из-за отсутствия рукавиц получил обморожение пальцев рук.

- Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, на ФКУ КП-24 УФСИН возложена обязанность обеспечить необходимым вещевым имуществом осужденных, - сообщает сайт областной прокуратуры.

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