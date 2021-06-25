Мурманская область вошла в топ-7 популярных мест по ловле рыбы

Эксперты назвали лучшие места для рыбалки в России. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Мурманская область вошла в топ-7 популярных мест, где советуют ловить рыбу. Аналитики fishingbooker сделали подборку самых интересных видов рыб и мест, где их можно поймать в России.

Так, лосося советуют ловить на Кольском полуострове. Но напоминают, что делать это можно при наличии спиннинга или нахлыстовых снастей и обязательно обладая именной лицензии. В Мурманской области множество семужьих рек. Рыбакам советуют исследовать Трящину в Ловозерском районе, Типановку, Золотую, Среднюю, Зарубиху и Ваенгу.

За треской отправляют в Баренцево море. В качестве мест для размещения советуют обратить внимание на Ура-Губу, сам Мурманск и Териберку – небольшой, но любимый рыбаками поселок. Хотя отмечают, что ловить треску на Кольском полуострове можно по всему побережью, однако из этих точек легче всего исследовать полуостров Рыбачий или остров Кильдин. Но, как и при ловле лосося, для вылова трески нужно специальное разрешение.

А вот за окунем эксперты отправляют на реку Умба, впадающую в Белое море. Поудить этот вид рыб можно в водохранилищах и озерах: Умбозере, Ловозеро, Имандре. А вот из Ура-Губы, Лиинахамари и Териберки можно отправиться за морским окунем для разнообразия. Эксперты отмечают, что помимо любимого увлечения – рыбалки, рыбаков ждут и потрясающе красивые северные пейзажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На полуострове Средний браконьер убегал от пограничников и застрял в снегу. При мужчине нашли 138 килограммов камчатского краба (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru