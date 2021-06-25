600 граммов амфетамина изъяли полицейские в Мурманске у наркодилера

Всего оперативниками изъято 600 грамм амфетамина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первомайском округе Мурманска полицейские провели оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков. Был задержан 32-летний северянин. В его квартире нашли полиэтиленовые пакеты, упаковка, весы для точных измерений и амфетамин весом 500 грамм.

- В ходе дальнейших мероприятий полицейские на улице нашли оборудованные подозреваемым тайники с аналогичным веществом. Всего было изъято 12 свертков общим весом более 100 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Всего полицейские нашли 600 грамм амфетамина. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Объем наркотика соответствует особо крупному. Мужчина свою вину признал, находится под домашним арестом.

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