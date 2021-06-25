Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: МФЦ переходят на работу по предварительной записи

МФЦ перешли на режим работы по записи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 23 июня МФЦ Мурманской области переходят на работу по предварительной записи. Об этом сообщили власти региона

– Данное решение было принято в связи с тревожной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, для сохранения жизни и здоровья граждан, – говорится в сообщении, опубликованном региональным министерством цифрового развития.

Отметим, что суточный прирост зараженных в Мурманске составил 65 человек.

Информация о контактных номерах телефонов для записи в МФЦ опубликована на сайте «Covid-19. Мурманский оперативный штаб» в разделе «Запись в МФЦ» и на сайтах самих учреждений.

Те, кто не имеет компьютера или не умеет им пользоваться, могут получить информационную поддержку в «МФЦифра». Они открыты в Мурманске, Мончегорске, Североморске и Полярном. А 29 июня ожидается открытие подобного центра в МФЦ Заполярного, а в июле – в Полярных Зорях.

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