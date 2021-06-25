В Мурманске ожидается тепло до +22, а затем дожди и похолодание

В Мурманске 25 июня будет тепло, но дождливо. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 25 июня встретило жителей Мурманска солнцем и теплом. Но радоваться летней погоде придется недолго.

- С 6.00 до 12.00 воздух прогреется до +19, будет малооблачно, без осадков. Днем с 12.00 до 18.00 ожидается до +22, облачно с прояснениями, временами ливневый дождь. Вечером с 18.00 начнется похолодание после разворота ветра до +9, будет облачно с прояснениями, временами ливневый дождь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Также по области пройдут грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: когда надо прививаться после перенесенного коронавируса. Когда надо прививаться от коронавируса после перенесенной болезни (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru