В Мурманске ожидается тепло до +22, а затем дожди и похолодание

В Мурманске 25 июня будет тепло, но дождливо.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Утром 25 июня встретило жителей Мурманска солнцем и теплом. Но радоваться летней погоде придется недолго.
- С 6.00 до 12.00 воздух прогреется до +19, будет малооблачно, без осадков. Днем с 12.00 до 18.00 ожидается до +22, облачно с прояснениями, временами ливневый дождь. Вечером с 18.00 начнется похолодание после разворота ветра до +9, будет облачно с прояснениями, временами ливневый дождь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Также по области пройдут грозы.
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