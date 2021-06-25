В Мурманске пропал мужчина с серой сумкой

В Мурманске с 23 июня ищут 35-летнего Даниила Данилова. Фото: "Лиза Алерт"

В Мурманске с 23 июня ищут 35-летнего Даниила Данилова. В этот день мужчина перестал выходить на связь.

Приметы: рост 191 сантиметр, плотного телосложения, каштановые волосы с проседью, зеленые глаза.

Был одет в черную толстовку, черные брюки, черные туфли, с собой взял серую спортивную сумку.

Всех, кто видел Даниила и может помочь в его поисках, просят позвонить по телефонам 112, 8800-700-54-52. Инфорг поиска - Дарья 89960620552.

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