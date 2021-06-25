Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: загсы будут работать по записи

В Мурманской области загсы переходят на прием по записи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области вводятся новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Так, загсы снова возвращаются к приему только по записи.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории региона, на основании решения Штаба, в загсах организовали прием граждан исключительно по предварительной записи, а церемонии бракосочетания можно проводить с участием не более десяти человек. Обращаем внимание на необходимость использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и социального дистанцирования, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

Остальные учреждения, например, МФЦ, тоже переходят на дистанционный прием или по записи.

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