SKODA KAROQ. Особенный путь!

SKODA KAROQ вдохновляет следовать особенным путем и наслаждаться каждым мгновением вместе с самыми близкими.

Для непрерывного и уверенного движения к целям важна поддержка любимых людей. ŠKODA KAROQ вдохновляет следовать особенным путем и наслаждаться каждым мгновением вместе с самыми близкими. Его интеллектуальный полный привод гарантирует Вам чувство уверенности и безопасности на дороге. Современная Full-LED оптика и виртуальная приборная панель помогут увидеть привычные вещи в другом свете и под новым углом. А просторный салон и мультимедийная система Bolero обеспечат комфорт и удовольствие для всех пассажиров во время каждой поездки.

Убедитесь в этом сами — пройдите тест-драйв ŠKODA KAROQ в автосалоне Север-Авто!

Одного взгляда на ŠKODA KAROQ достаточно, чтобы безошибочно определить в нем представителя семейства SUV от чешской марки с богатой историей. Передовая конструкция этого автомобиля в сочетании с кузовными решениями привели к созданию идеального соотношения в управляемости на дорогах и на пересеченной местности. В любых условиях автомобиль подарит удовольствие от вождения. Будь то ежедневные разъезды, семейные или развлекательные поездки — KAROQ справится с любыми вызовами.

Багажник автомобиля также впечатляет своей вместительностью – пассажирам не нужно выбирать, какими вещами «пожертвовать», к примеру, для семейного путешествия за город. Объем до 500 л позволяет свободно разместить в багажном отделении все необходимое. В случае, если для перевозки груза требуется больше пространства, задние сиденья ŠKODA KAROQ могут быть сложены в соотношении 60:40 – это позволяет увеличить объем багажного отделения более чем в три раза, до 1 609 л. При этом дверь багажника может быть открыта и закрыта с помощью электропривода, как снаружи, так и изнутри. Практичное и удобное решение – виртуальная педаль, которая открывает заднюю дверь в ответ на простое движение ноги.

В качестве базового силового агрегата для ŠKODA KAROQ предлагается четырехцилиндровый двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Мотор имеет максимальный крутящий момент 155 Нм в диапазоне 3 800-4 000 об/мин, максимальная скорость составляет 183 км/ч. Городской SUV с таким двигателем способен разогнаться до 100 км/ч за 11,2 с.

Более мощным вариантом является двигатель 1.4 TSI, который развивает 150 л.с. Для данного мотора предлагается система переднего или полного привода. В первом случае двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач, классическая гидромеханическая конструкция которой гарантирует плавность переключений, а широкий диапазон передаточных чисел – выдающиеся динамические показатели при малом расходе топлива.

Максимальная мощность мотора с 8-АКПП достигается при частоте вращения двигателя 5 000 об/мин, а максимальный крутящий момент 250 Н·м обеспечивается в диапазоне 1 500-4 000 об/мин. ŠKODA KAROQ, оснащенный этим двигателем, развивает скорость до 198 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с.

Полноприводная версия мотора сочетается с роботизированной 6-ступенчатой DSG и имеет крутящий момент 250 Н·м в диапазоне 1 500-3 500 об/мин, при этом максимальная скорость составляет 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 9,0 с.

В автосалоне Север-Авто представлен широкий выбор автомобилей ŠKODA KAROQ в наличии. Стоимость автомобиля в июне 2021 года от 1 565 000 рублей с двигателем 1,6 MPI, 110 л.с., 5 МКПП в комплектации Active.

Записаться на тест-драйв нового автомобиля ŠKODA KAROQ можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у администратора по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Сайт автосалона.

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