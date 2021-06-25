Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: когда надо прививаться после перенесенного коронавируса

Делать прививку от коронавируса надо после консультации с врачом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 53 тысяч жителей Мурманской области уже переболели коронавирусом с начала пандемии. Сейчас в регионе активно идет вакцинация, и северяне задаются вопросом: когда после перенесенной болезни можно сделать прививку от COVID-19? Отвечаем на этот вопрос вместе с оперативным штабом по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

- Все решения должны приниматься только после консультации с врачом. Нет единого правила, на какой срок после болезни COVID-19 надо проходить вакцинацию, - отметили в оперштабе.

В данном случае влияет не только фактор, есть ли у человека антитела, но и тяжесть перенесенной болезни, насколько пострадали сосуды и легкие, есть ли хронические болезни и многое другое.

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