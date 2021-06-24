Мужчина вез в машине семь мешком с крабовыми клешнями. Фото: МВД по Мурманской области

На посту под Североморском в багажнике «Лады» нашли 7 мешков с крабовыми клешнями. Подозрительную машину остановили во время операции «Путина». За рулем «ВАЗ-21150» находился 24-летний северянин.

– На заднем сиденье и в багажники были обнаружены мешки, заполненные крабовыми клешнями. Кроме того в машине нашли пару резиновых сапог, водонепроницаемый костюм и куртку, три пары прорезиненных перчаток. Водитель не смог предоставить документы, разрешающие добычу краба. По предварительным данным, ущерб от незаконной добычи биологических ресурсов превысил 1,3 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ – «Незаконный вылов (добыча) водных биоресурсов». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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