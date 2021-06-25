В Мончегорске переносятся спортивные мероприятия

Водные тренировки пока проводятся по расписанию. Фото: Турклуб "ВОДИной"

Такое ощущение, что еще одно лето можно будет вычеркнуть из календаря. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Мурманской области заставляет менять планы всех, кто хотел сделать нашу жизнь более интересной и радостной.

В Мончегорске переносят официальное открытие Центра водных видов спорта и Imandra Sup Day. По предварительным данным, они состоятся 31 июля и 7 августа соответственно.

Что будет с Атомной регатой и другими мероприятиями, запланированными для Мончегорска – неизвестно.

- С регатой все непонятно. Зрителей не будет, а чтобы провести саму регату для участников нужно выполнить столько требований, что мы сейчас думаем – справимся ли, - пояснил редакции «КП-Мурманск» Виталий Чорномаз, председатель Федерации гребного слалома и спортивного туризма Мурманской области и руководитель турклуба при профкоме Кольской АЭС "ВОДИной", – водные тренировки проводим как полагается. Вода для нас пока открыта.

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