Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: есть ли обязательная вакцинация от коронавируса в регионе

К обязательной вакцинации от коронавируса в Мурманской области только готовятся. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 21 июня губернатор Андрей Чибис сообщил, что регион готовится к обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Подробная информация должна была появиться к среде, 23 июня. Читатели "КП-Мурманск" обратились в редакцию с вопросами, известно ли уже, кого ждет обязательная прививка?

- В данный момент обязательной вакцинации от коронавируса в Мурманской области нет, - сообщили "КП" в правительстве региона.

Напомним: по предварительным данным, в обязательном порядке укол от COVID-19 надо будет сделать сотрудникам сферы торговли, транспорта, образовательных организаций, сферы общепита, социально-культурных объектов; госслужащим.

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