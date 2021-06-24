24 июня в Мурманской области ожидается сильный дождь

В Мурманской области не прекращаются дожди. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманскую область не отпускают дожди и грозы, которые начались еще на прошлой неделе. Северян предупреждают о непогоде.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», днем 24 июня 2021 года на востоке Мурманской области - востоке Терского и Ловозерского районов - ожидается сильный дождь, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: жительница Кандалакши сделала на телефон красивые кадры мощной грозы.

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