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Общество24 июня 2021 11:24

24 июня в Мурманской области ожидается сильный дождь

Под него попадут Терский и Ловозерский районы
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области не прекращаются дожди.

В Мурманской области не прекращаются дожди.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманскую область не отпускают дожди и грозы, которые начались еще на прошлой неделе. Северян предупреждают о непогоде.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», днем 24 июня 2021 года на востоке Мурманской области - востоке Терского и Ловозерского районов - ожидается сильный дождь, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: жительница Кандалакши сделала на телефон красивые кадры мощной грозы.

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