На двух участках реки Колы снова открыта семужья рыбалка

Семужья рыбалка на первом и втором участках Колы возобновляется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семужья рыбалка на реке Кола в этом году складывается непросто. На первом и втором участках ее разрешили всего на два дня, что не устроило рыбаков. Они обратились в правительство Мурманской области, после чего вопрос решился в пользу северян.

С 12.00 23 июня на первом и втором участках возобновляется семужья рыбалка.

- 23 июня в Североморском территориальном управлении Росрыболовства получено разрешение. Установлены дополнительные квоты на вылов семги на участках Кола-1 — 450 килограммов и Кола-2 — 538 килограммов. Лицензионный пункт в Молочном установлен и работает круглосуточно. Лицензионный пункт в Шонгуе начнет функционирует с 23 июня, - сообщили в Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод». - По решению анадромной комиссии лицензионная рыбалка по принципу «поймал-изъял» на участках Кола-1 и Кола-2 может продолжаться до 8 августа и с 09 по 31 августа только по принципу «поймал-отпустил».

Лицензии на лов семги на участках Кола-1 и Кола-2 можно также оформить по адресу Кола, ул.Красноармейская, 35 в рабочее время.

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