Для поиска пропавшего под Териберкой рыбака ищут дайверов

Николая Никольского ищут больше недели. Фото: "Лиза Алерт"

В ночь с 13 на 14 июня на реке Териберка пропал 45-летний Николай Никольский. Он пошел на рыбалку с сыном и другом, они остановились в избушке. Ночью к ним пришел мужчина и сказал, что у его лодки сломался мотор на порогах. Николай пошел помогать, и с тех пор не известно, где он находится.

Для поиска мужчины нужны квадрокоптеры, а также дайверы, водолазы, северяне с гидрокостюмами, навыками ориентирования и знающие местность у Териберки.

Волонтеры составили карту поисков Николая. Фото: Надежда Боровикова

- Поиск проводится на местности у реки Териберка - 59 километр Серебрянского шоссе, 24 и 25 июня, - сообщила одна из организаторов поисков Николая Надежда Боровикова.

Искать северянина будут на суше и под водой. При этом часть территории уже обследована - волонтеры составили соответствующую карту.

Волонтеры составили карту поисков Николая. Фото: Надежда Боровикова

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