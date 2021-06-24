Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: беременным рекомендуют работать дистанционно

Беременным рекомендуют пока поработать удаленно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом, что привело к введению новых ограничений.
21 июня было опубликовано новое постановление за подписью губернатора, в котором прописываются правила поведения на ближайшее время (ограничения действуют до особого распоряжения).
Одна из рекомендаций для работодателей - перевести беременных сотрудниц и сотрудников с хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы.
Такой же рекомендательный характер носит предоставление двух выходных - одного в день вакцинации от коронавируса, другого - в день после нее.
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