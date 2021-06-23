Каждое четвертое преступление в Мурманской области совершали в состоянии опьянения

Алкоголь стал причиной каждого четвертого преступления в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число преступлений в Мурманской области с января по май 2021 года сократилось. В регионе зарегистрировано 4919 правонарушений, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Преобладают среди зарегистрированных преступлений: кражи, мошенничества и незаконный оборот наркотиков. Отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений. Их удельный вес возрос на 2,2%, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По данным надзорного ведомства, в регионе зарегистрировано 12 убийств и 45 преступлений связанных с нанесением тяжкого вреда здоровью. В результате противоправных действий погибли 39 человек, у 52 нанесенные травмы врачи диагностировали как тяжкий вред здоровью.

Как отметили в прокуратуре, число зарегистрированных преступлений экономической направленности уменьшилось на 13%, а коррупционной направленности - на 33,3%. С использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств зарегистрировали 8 преступлений.

1759 преступлений, больше половины от общего числа, совершены лицами, ранее совершавшими преступления. А каждое четвертое преступление – в состоянии алкогольного опьянения. Подростковая преступность увеличилась на 7,8%.

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