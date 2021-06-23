Татьяна Голикова: В Мурманской области превышен среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом

Татьяна Голикова перечислила регионы, в которых рост числа заболевших коронавирусом особенно высок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области ежедневно фиксируют более 100 зараженных коронавирусом за сутки. В регионе складывается непростая эпидемиологическая обстановка, поэтому с прошлой недели начались новые ограничения.

- По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Бурятии, Карелии, Хакасии, Крым, Алтае, Московской, Сахалинской, Мурманской областях, - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече президента с членами правительства.

В Заполярье готовятся к обязательной вакцинации для отдельных категорий населения.

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