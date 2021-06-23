Любитель пить и курить из Кандалакши проигнорировал 330 часов исправительных работ и отправится под арест

Мужчина бегал от судебных приставов. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Кандалакши проведет 7 суток под административным арестом. Такую меру к нему применили после того, как мужчина проигнорировал 330 часов исправительных работ.

– В отношении северянина в отделении судебных приставов Кандалакши на исполнении находятся девять исполнительных производств. По решению суда за курение и распитие алкогольной продукции в общественных местах он должен был отработать на обязательных работах 330 часов, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Житель Кандалакши получил направление в организацию ЖКХ. Но не приступил к работе, а от приставов скрывался. В результате судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе, и на северянина составили девять административных протоколов по ч. 4 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации, после чего он был препровожден в суд.

Мужчину за уклонение от отбывания обязательных работ без уважительных причин суд признал виновным и отправил на 7 суток административного ареста. После мужчине все же предстоит отработать 330 часов.

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