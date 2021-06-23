Жительница Мурманска раскусила мошенников и сохранила полмиллиона

Женщина вовремя заметила, что ее пытаются обмануть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенникам не удалось одурачить 60-летнюю мурманчанку.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме. На телефон женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщив, что с ее счета якобы пытаются похитить деньги и оформить на нее кредит.

– Мужчина объяснял, что «предотвратить» несанкционированное списание денег поможет их обналичивание и зачисления на безопасный счет. А после уговорил северянку оформить кредит на 500 тысяч рублей в ближайшем отделении банка. В какой-то момент женщина засомневалась в своих действиях и прекратила общение, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Догадавшись, что могла стать жертвой мошенников, женщина пошла в полицию. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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