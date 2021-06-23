Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочих из Белокаменки не будут вывозить в город

Вахтовики из Белокаменки не смогут массово покидать стройплощадку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за роста числа зараженных коронавирусом жителей Мурманской области вводятся новые ограничения.

Одно из них касается стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменки. Именно она в прошлом году стала крупнейшим ковидным очагом в регионе. Поэтому сейчас вахтовиков ограничили в поездках в другие населенные пункты, чтобы снизить риск распространения ковида и занесения его на стройплощадку.

- Сейчас эти вывозы опасны для мурманчан и самих рабочих Белокаменки. Также, с учетом позиции РПН, принято решение о прекращении вывоза рабочих их Белокаменки по выходным в Мурманск, - сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Instagram по итогам заседания оперштаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: несовершеннолетним запретили ходить в торговые центры без взрослых. Северяне до 18 лет не могут находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru