Гидрографы Северного флота вспомнили погибших в Великую Отечественную войну коллег

22 июня прошла памятная церемония в поселке Мишуково у мемориала "Меридиан". Фото: пресс-служба Северного флота

Гидрографическая служба Северного флота 22 июня провела памятную церемонию в поселке Мишуково у мемориала "Меридиан". Это место памяти о гидрографическом судне с таким же названием, которое погибло в первый год войны в Баренцевом море в битве с немецко-фашистскими захватчиками.

В церемонии приняли участие не только военные и гражданские служащие Гидрографической службы, представители Русского географического общества, но и жители поселка. Некоторые из них - это близкие родственники погибших на судне членов экипажа.

В конце мероприятия капитан малого гидрографического судна «Николай Скосырев» Николай Иоцук получил памятный венок.

- Во время проведения очередного этапа комплексной экспедиции экипаж катера планирует отыскать корпус погибшего гидрографического судна «Меридиан» и возложить там венок, а также наполнить капсулу водой Баренцева моря и доставить ее на мемориал в Мишуково, - сообщает пресс-служба Северного флота.

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