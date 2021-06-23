"Фиолетовое шоу": жительница Кандалакши сфотографировала мощную грозу

Красивые кадры Ольга сделала на телефон. Фото: Ольга Несмиянова

В последнее время грозы в Мурманской области стали частым явлением. Синоптики регулярно о них предупреждают, и пока одни северяне прячутся от дождя, другие успевают сделать красивые кадры непогоды.

Жительница Кандалакши Ольга Несмиянова поделилась в соцсетях снимками мощной грозы в Кандалакше.

- Фотографии сделала на телефон: просто стояла и снимала серией и успела поймать, - рассказала Ольга "КП-Мурманск". - Гроза была достаточно далеко от нас (мы с мужем и сыном прогуливались вдоль залива), как только она дошла до нас, мы уехали, да и сильный ливень начался.

Хоть гроза была далеко, северянка сделала красивые фотографии. Фото: Ольга Несмиянова

Электрические линии на фиолетовом фоне впечатлили северян.

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